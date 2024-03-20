الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو والصور.. آثار التقلبات الجوية والأمطار والسيول فوق الأرصفة بعدة مناطق

67867876
تقلبات جوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة بقوة كالأنهار الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة.


آثار الأمطار والسيول والتقلبات على مناطق المملكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق، شملت الرياض وحائل والقصيم ومكة والمدينة وتبوك وبعض المناطق، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً ‏لهطول الأمطار.


ومع التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والسيول، أنهت أمانة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المُحافظة خلال اليومين الماضيين، التي بلغت 36 ملم.


رفع درجة الاستعداد في الرياض لمواجهة السيول

 وفي الرياض، أكدت الفرق الميدانية أنها تعمل بكفاءات بشرية وإمكانات لوجستية على رفع درجة جاهزيتها بشكل استباقي للحالات الجوية، لتخفيف آثارها، وإزالة ما قد يترتب عنها؛ في إطار جهودها الدائمة لتقديم أعلى الخدمات للمُحافظة وسكّانها.
اضافة اعلان

وفي منطقة المدينة المنورة، حذر مركز الأرصاد من استمرار تساقط أمطار تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، وصواعق رعدية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.


عصف مطري قوي على حائل مع جريان السيول

فيما يستمر العصف المطري الغزير والذي أدى لجريان السيول في حائل والقصيم وتبوك، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.


انتشار فرق الدفاع المدني والإنقاذ في مناطق مختلفة

في الوقت نفسه، باشرت الأجهزة المختصة أعمالها في جميع الشوارع والميادين العامة في منطقة مكة المكرمة، التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، لنزحها والتعامل معها، والعمل على فتح انسيابية الحركة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة

يأتي هذا في وقت توقع فيه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة.

وبين أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة وعلى أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض ونجران.
 ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

10 نصائح تجنبك حوادث السير أثناء قيادة السيارة خلال الأجواء الماطرة

ليلة ماطرة.. شاهد آثار الأمطار والسيول على المدينة وحائل ومناطق المملكة

بهذه الخطوات.. وفّر وقتك واطلب لوحة مركبتك دون الذهاب لمقر المرور

رمضان في البرازيل.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

حكاية أول بئر نفط جرى اكتشافه في المملكة.. تفاصيل شيقة (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GI-NmpfXAAAu9XG 11:44 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

10 نصائح تجنبك حوادث السير أثناء قيادة السيارة خلال الأجواء الماطرة

فعف6ع6 11:08 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

ليلة ماطرة.. شاهد آثار الأمطار والسيول على المدينة وحائل ومناطق المملكة

45645غ645 1:34 ص السبت، 16 مارس 2024

لمنتصف الأسبوع.. تحذيرات من حالة جوية واسعة النطاق تؤثر على معظم مناطق المملكة

تنزيل 4:59 م الأربعاء، 06 مارس 2024

بهذه المناطق.. خريطة الأمطار المتساقطة في عطلة نهاية الأسبوع