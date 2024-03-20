بالفيديو والصور.. آثار التقلبات الجوية والأمطار والسيول فوق الأرصفة بعدة مناطق

استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة بقوة كالأنهار
الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة.
آثار
الأمطار والسيول والتقلبات على مناطق المملكةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وهطلت أمطار
من متوسطة إلى غزيرة على مناطق، شملت الرياض وحائل والقصيم ومكة والمدينة وتبوك
وبعض المناطق، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول
الأمطار.
📍 عبارات سد #روضة_سدير— طقس (@tqqs) March 19, 2024
شمال #الرياض
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
من | خالد الفارس
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ومع التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والسيول، أنهت أمانة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المُحافظة خلال اليومين الماضيين، التي بلغت 36 ملم.
رفع
درجة الاستعداد في الرياض لمواجهة السيول وفي الرياض، أكدت الفرق الميدانية أنها تعمل
بكفاءات بشرية وإمكانات لوجستية على رفع درجة جاهزيتها بشكل استباقي للحالات
الجوية، لتخفيف آثارها، وإزالة ما قد يترتب عنها؛ في إطار جهودها الدائمة لتقديم
أعلى الخدمات للمُحافظة وسكّانها.
📍 سيل شعيب المحالب في #روضة_سدير شمال #الرياض— طقس (@tqqs) March 19, 2024
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
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وفي
منطقة المدينة المنورة، حذر مركز الأرصاد من استمرار تساقط أمطار تشمل تأثيراتها
رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، وصواعق رعدية، على
محافظة ينبع ومركز الرايس.
عصف
مطري قوي على حائل مع جريان السيولفيما
يستمر العصف المطري الغزير والذي أدى لجريان السيول في حائل والقصيم وتبوك، وسط
تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
السيول في أحياء #شقراء😍👌🏻— طقس (@tqqs) March 19, 2024
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
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انتشار
فرق الدفاع المدني والإنقاذ في مناطق مختلفةفي
الوقت نفسه، باشرت الأجهزة المختصة أعمالها في جميع الشوارع والميادين العامة في منطقة مكة المكرمة، التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، لنزحها والتعامل معها، والعمل على فتح
انسيابية الحركة.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرودعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة،
مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
استمرار
تساقط الأمطار الرعدية الغزيرةيأتي
هذا في وقت توقع فيه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا
باردًا على معظم مناطق المملكة.
📍 السيول في #شقراء— طقس (@tqqs) March 19, 2024
من فوق أرصفة الشوارع
" ماشاء الله "
الاثنين ٨ #رمضان ١٤٤٥هـ
18 مـــارس 2024م
من | سامي البليهد
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وبين أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة وعلى أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض ونجران.
ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.