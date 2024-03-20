بالفيديو والصور.. آثار التقلبات الجوية والأمطار والسيول فوق الأرصفة بعدة مناطق

أ أ

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة بقوة كالأنهار الجارية، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة.







آثار الأمطار والسيول والتقلبات على مناطق المملكة



رفع درجة الاستعداد في الرياض لمواجهة السيول



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق، شملت الرياض وحائل والقصيم ومكة والمدينة وتبوك وبعض المناطق، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً ‏لهطول الأمطار.ومع التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والسيول، أنهت أمانة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المُحافظة خلال اليومين الماضيين، التي بلغت 36 ملم.وفي الرياض، أكدت الفرق الميدانية أنها تعمل بكفاءات بشرية وإمكانات لوجستية على رفع درجة جاهزيتها بشكل استباقي للحالات الجوية، لتخفيف آثارها، وإزالة ما قد يترتب عنها؛ في إطار جهودها الدائمة لتقديم أعلى الخدمات للمُحافظة وسكّانها.

وفي منطقة المدينة المنورة، حذر مركز الأرصاد من استمرار تساقط أمطار تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، وصواعق رعدية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.







عصف مطري قوي على حائل مع جريان السيول



انتشار فرق الدفاع المدني والإنقاذ في مناطق مختلفة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة





من فوق أرصفة الشوارع

" ماشاء الله "

الاثنين ٨

18 مـــارس 2024م

من | سامي البليهد

.

. pic.twitter.com/3MxovAoBuC 📍 السيول في #شقراء من فوق أرصفة الشوارع" ماشاء الله "الاثنين ٨ #رمضان ١٤٤٥هـ18 مـــارس 2024ممن | سامي البليهد March 19, 2024

فيما يستمر العصف المطري الغزير والذي أدى لجريان السيول في حائل والقصيم وتبوك، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.في الوقت نفسه، باشرت الأجهزة المختصة أعمالها في جميع الشوارع والميادين العامة في منطقة مكة المكرمة، التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، لنزحها والتعامل معها، والعمل على فتح انسيابية الحركة.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.يأتي هذا في وقت توقع فيه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة.وبين أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة وعلى أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض ونجران.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.