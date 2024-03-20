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عاجل.. الواقعة المبكية بمكة.. خال "روان" يحكي تفاصيل الحادث المروري المروع

حادث باص
حادث باص
أ أ
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بصوت تخنقه العَبَرَات، روى أشرف إبراهيم، خال الطالبة "روان"، تفاصيل الحادث المروري الذي راح ضحيته طالبتان من جامعة أم القرى.

خال طالبة باص أم القرى يروي تفاصيل الحادث:

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وأكد خلال ظهوره في مقطع فيديو نشرته "العربية السعودية"، أن أخته أم روان وابنها، كانا في طريقهما إلى المنزل، وشاهدوا باص نقل الطالبات، فحاولت الاتصال بابنتها ولكنها لم ترد عليهما.
وأضاف أن أم روان اتصلت بي واخبرتني بوقوع الحادث، فتوجهت إلى مستشفى النور بمكة وأخبروني بوجود حالتين في الثلاجة، واحدة تعرفوا عليها والأخرى مجهولة الهوية.
وتابع باكيا: "الحالة الغير معروفة اتضح أنها روان ابنة اختي، وعندما وصلت أختي إلى المستشفى حاولنا تخفيف الصدمة عليها بسبب شدة الفاجعة".

وفاة حالتين في انحراف مركبة بالعاصمة المقدسة:


وكانت إدارة المرور قد أصدرت بيانا عقب انحراف مركبة في العاصمة المقدسة أدى إلى وفاة حالتين.
وكتبت إدارة المرور على حسابها في منصة "إكس" معلقة على الحادث :" باشر المرور السعودي بالعاصمة المقدسة حادث انحراف مركبة عن مسارها وانزلاقها إثر هطول الأمطار، نتج عنه (4) إصابات وحالتا وفاة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية ".

الطريق الدائري الرابع بمكة:


فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قبل أيام، لحادث وقع لباص يقل طالبات بجامعة أم القرى، وذلك على الطريق الدائري الرابع بمكة.
وبحسب ما تم تردده وقبل أن ينشر المرور بيانا حول الواقعة، فقد ترددت أنباء عن وفاة طالبتين ووقوع إصابات لأخريات، حيث ظهر الباص وهو محطم بعد اصطدامه بعامود كهرباء.
وأوضحت إحدى رواد مواقع التواصل أن إحدى الطالبات توفيت، وهي صديقتها، ودعت لها بالرحمة والمغفرة.

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