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تتقدمها الأوروبية.. 644 مليون ريال قيمة صادرات المملكة من التمور بالربع الأول 2024

التمر 2
التمر
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كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 644 مليون ريال.اضافة اعلان
وبلغت نسبة الارتفاع 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م، التي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.

صادرات المملكة من التمور

 وشملت صادرات المملكة من التمور مجموعة من الدول من حيث ارتفاع ونمو قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024.
وتجاوزت نسبة صادرات المملكة من التمور في العديد من الدول عن 100% ومنها على سبيل المثال (جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال، وجمهورية ألمانيا، وكندا).
في حين ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى مملكة المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16%.

زيادة الصادرات الوطنية من التمور


وتأتي هذه الارتفاعات من الصادرات نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، حيث يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور في تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالمياً.
إضافة إلى السعي المستمر في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.

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