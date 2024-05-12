ما هي العواصف الشمسية وما أثرها على الأرض؟ "المسند" يُجيب

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن سر تعامد الشمس، اليوم الأحد، فوق منطقة نجران جنوب المملكة.





ما هي العواصف الشمسية وما أثرها على الأرض؟



أثر العواصف الشمسية على الأرض



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن العواصف الشمسية هي حالات من التفاعلات والتغيرات على سطح الشمس، وتتمثل في إطلاق كميات كبيرة من الجسيمات المشحونة والطاقة الكهرومغناطيسية في الفضاء الخارجي.وأضاف أن هذه العواصف تحدث بشكل دوري بناءً على دورة النشاط الشمسي التي تستمر حوالي 11 عامًا.وبين المسند أن أثر العواصف الشمسية على الأرض يمكن أن يكون متنوعًا وذلك على النحو التالي:1 - يمكن أن تؤثر العواصف الشمسية على إشارات الراديو والاتصالات اللاسلكية على الأرض، مما يسبب اضطرابات في الإشارات.2 - يمكن أن تؤثر العواصف الشمسية على أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GP)، مما يؤدي إلى تشويش أو فقدان الإشارة.3 - في حالات العواصف الشمسية الشديدة، يمكن أن تتسبب الجسيمات المشحونة في تكوين تيارات كهربائية ضارة في خطوط الكهرباء الطويلة، مما يزيد من خطر حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.4 - يمكن أن تتسبب العواصف الشمسية في زيادة الاحتكاك في طبقات الغلاف الجوي العليا، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الهواء وتأثيراته على مدار الأقمار الصناعية وقدرتها على الاتصالات والملاحة.5 - يمكن أن تؤثر العواصف الشمسية على الأقطاب المغناطيسية للأرض، وتسبب زيادة في الأنشطة الشمسية والظواهر المغناطيسية مثل "الأضواء القطبية والشفق القطبي".وأشار إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية المحتملة، إلا أن العواصف الشمسية أيضًا جزء من عملية طبيعية ومهمة في تفاعلات الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للأرض.