عاجل.. تقويم التعليم: تطبيق المقياس الرقمي للذكاء "ألف ياء" على هؤلاء الطلاب

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن بدء تطبيق "مقياس ألف ياء" المقياس الرقمي للذكاء، بالتعاون مع وزارة التعليم وإداراتها في عدد من مناطق المملكة.





انطلاق عمليات تطبيق "مقياس ألف ياء" على هؤلاء الطلاب



تقنين التطبيق على 22 ألف طالب وطالبة في 65 مدينة



أول مقيـاس فـردي للذكاء



بدء عمليات انطلاق مقياس ألف ياء



وأكدت وبشكل رسمي، أن مقياس ألف ياء"، يطبق على عينات من طلبة التعليم العام من الفئة العمرية "5 إلى 18 عامًا".وأوضحت أن المقياس يستهدف طلاب وطالبات التعليم من الفئات الخاصة والفئات التي تحتاج إلى تشخيص وإصدار تقارير لتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وكذلك الفئات التي تحتاج إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.وأضافت أن المقياس صُمم ليتناسب مع جيل العصر الرقمي تقنيًا، معتمدًا على منهجية اللعب من خلال الألعاب الحاسوبية المشوقة، ويتضمن 47 اختبارًا فرعيًا، بزيادة نسبتها 261% مقارنة بالمقاييس العالمية المعتبرة.كما تم تقنين التطبيق على 22 ألف طالب وطالبة في 65 مدينة بالمملكة؛ وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تعزيز جودة الحياة، والكشف عن الموهوبين، والتعرف على اضطرابات الذاكرة والتعلم والانتباه، والتوحد.ويعد "مقياس ألف ياء" أول مقيـاس فـردي للذكاء، طوّرته الهيئة بصورة كاملة؛ ليتناسب مع البيئة والثقافة العربية، معتمدةً في ذلك على أكثر النظريات العلمية شيوعًا للذكاء، يقيس الذكاء العام وجوانب أخرى، منها ما يتعلق بالموهبة والاستعداد للمدرسة والمساعدة في التشخيص الإكلينيكي لبعض الاضطرابات مثل اضطرابات: الانتباه وفرط الحركة - التعلم - التوحد - اللغة - وظائف المخ.وقامت الهيئة خلال الفترة من 11 فبراير 2024م إلى 10 من مارس الجاري بإطلاق سلسلة من اللقاءات الخاصة ببدء عمليات انطلاق مقياس ألف ياء وتطبيقه على عينات من طلبة التعليم العام من الفئة العمرية (5 إلى 18 عاماً).

حيث أقيمت في المرحلة الأولى في ثلاثة مناطق بالمملكة وهي: منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، وبالتعاون مع إدارات التعليم في المناطق الثلاثة، وستستمر عمليات التطبيق في باقي مناطق المملكة وإدارات التعليم.





وقدم تلك اللقاءات فريق من الهيئة ممثلةً بالمركز الوطني للقياس، إضافةً إلى عددٍ من المنسقين من وزارة التعليم وإدارات التعليم في المناطق، والفاحصين والفاحصات المرشحين من وزارة التعليم وفق الاشتراطات والتخصصات المحددة في المناطق الثلاث، بلغ عددهم 49 فاحصًا وفاحصة.

وتضمنت تلك اللقاءات عددًا من المحاور من بينها: التعريف بالمقياس وخصائصه وأهميته والخلفية النظرية والأساس العلمي له، والتعريف بجميع الاختبارات الفرعية في المقياس "47 اختبارًا" وعمليات التطبيق الفعلي لكل اختبار، بالإضافة إلى اعتبارات وتعليمات مهمة للتطبيق لكل من "الفاحص والمفحوص"، والاعتبارات التقنية وتجهيز تقرير النتائج.