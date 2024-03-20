هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟

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وثيقة العمل الحر هي وثيقة معتمدة تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأفراد الذين يعملون في مجالات العمل الحر المختلفة.

وتتيح الوثيقة لأصحابها ممارسة العمل المستقل وفقًا للنشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر، وتوفر لحامليها العديد من المميزات.

وفي هذا الصدد، يتساءل الحاملون للوثيقة عما إذا كان لها تأثيرها على استحقاق دعم حساب المواطن.





الإفصاح عن الدخل الإضافي في حساب المواطن



حياك الله ، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك March 20, 2024

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

