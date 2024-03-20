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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مشكلة فنية يواجهها مستخدمو منصة "إكس".. تعرف على التفاصيل

مشكلة بتويتر
منصة إكس
أ أ
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واجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مشكلة فنية أثّرت على جدولة النشر وتكرار نشر التغريدات خصوصًا. 
ولا زالت المشكلة قائمة حتى بعد ساعات من ظهورها، في الوقت الذي أحجمت فيه شركة "إكس" عن الإدلاء بأي تعليقات. اضافة اعلان
وقال الناشط إياد الحمود الذي يدير حسابًا لنشر غرائب الأخبار والمقاطع والدراسات العالمية، إن المشاكل بدأت منذ 8 ساعات تقريبًا ويتم العمل على حلها.
وتتمثل المشاكل التي تعاني منها منصة "إكس" في أنه:
- إذا سجلت خروج من حسابك فلن تستطيع الدخول مجددًا (عليك الحذر من هذه النقطة بالذات).
- لا يمكن جدولة التغريدات.
- لا يمكن إنشاء حساب جديد.
- قد تنزل التغريدة مرتين بالخطأ بدلاً من واحدة.



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