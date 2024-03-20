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العثور على مفقود حائل.. وهذه حالته

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جمعة عون
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أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أنها تلقت من الكنترول الميداني خبر العثور على مفقود مشيد بمنطقة حائل.

العثور على مفقود حائل.. وهذه حالتهاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المفقود في صحة جيدة ولله الحمد، مقدمة الشكر والتقدير للإخوة المشاركين والمتعاونين في عمليات البحث سائلة الله لهم الأجر والمثوبة.


فريق عون يبحث عن شاب اختفى بالنفود الكبير

وصباح اليوم، أعلنت الجمعية أن فريقها انطلق للبحث عن مفقود حائل الذي اختفى بالنفود الكبير.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فريق الجمعية انطلق للمشاركة في عملية البحث عن مفقود مشيد بمنطقة حائل.
وأضافت أن المفقود يبلغ من العمر 37 عامًا، ويستقل مركبه من نوع "فورتشنر" أبيض، مشيرة إلى أنه قصد طريقًا بريًا عبر النفود الكبير مختصرًا باتجاه هجرة العسافية.


"إنجاد" يُعلن العثور على مفقود حائل

وقبل أسابيع، أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود حائل، مؤكدًا أن فارس الفريق محمد بن حبيب الشمري، عثر على مفقود جبه وهو بصحة طيبة ولله الحمد، متقدمًا بالشكر الجزيل للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم، وجزاهم خير الجزاء.

يُذكر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، وقد تلقى الفريق عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية. 

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