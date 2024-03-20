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أغرب شيء عن المتعاطين لـ "الشبو".. ولماذا يبحثون عن الحشرات تحت جلودهم؟

الشبو - شبو - مخدرات
الشبو
أ أ
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كشف د. يوسف الثبيتي متخصص الأدوية والسموم العصبية أن متعاطي "الشبو" يشعر بأن هناك حشرات تسير تحت جلده، ويؤدي لفقدان الأسنان.

شعور متعاطي الشبو بحشرات تحت جلده:

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وأوضح الثبيتي ، خلال لقاء له مع برنامج " الليوان" ، عن سبب تقرحات الجلد وفقدان الأسنان لدى متعاطي الشبو، وأنه مشهور بين جميع مدمني الشبو الشعور بوجود حشرات زاحفة تحت الجلد.
وأضاف أن متعاطي الشبو يشعر بأنه هناك حشرات زاحفة تحت الجلد، فيحاول يستخرجها ، فيٌحدث ثقوب بالجلد لاستخراج هذه الحشرات فتتلوث بكتيريا وتحدث تقرحات .
ونوه أن مثل هذه الحالة لكثير من متعاطي الشبو ، صارت حقيقة علمية ، وأيضا فقدان الأسنان التي تتسوس بشكل سريع.
كما أشار إلى أن فقد الأسنان بشكل أخطر وأكبر وأسرع تكون مع الشبو ، بسبب تأثيره السلبي على الصحة بشكل عام.

مكونات الشبو:


وتتكون مادة الشبو بشكل أساسي من مادة الميثامفيتامين، ويمكن أن تحتوي أيضًا على مواد كيميائية أخرى، مثل: الأسيتون، حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروبروميك، اليود، حمض النيتريك.
ويؤدي ارتفاع مستويات الدوبامين إلى تلف الخلايا العصبية التي تنتجه، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الدوبامين على المدى الطويل، ما يؤدي بدوره إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الطبية السلبية.

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