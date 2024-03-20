عاجل.. سحب البنك للمبالغ المستحقة من حساب المواطن.. هل يحق له ذلك؟

أ أ

قال حساب المواطن، إنه لا يحق للبنك سحب مبلغ الدعم من المستفيد "الموقوفة خدماته".

وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن".

وتابع: "ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".



لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://t.co/uCnCq90VIb ، نسعد بخدمتك March 20, 2024

حالة الدفعة "مدفوعة"



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

