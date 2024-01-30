الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة خادم الحرمين وقرارات مجلس الوزراء وتعليق الدراسة وتنفيذ حكم الشرع

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

توجيه عاجل لـ "أرامكو" بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًااضافة اعلان


أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا.. المزيد هنا

عاجل.. 14 قرارًا مهمًا في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

أمير الكويت يصل الرياض.. وسمو ولي العهد في استقباله


وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الرياض في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مقاليد الحكم،.. المزيد هنا

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات


صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق.. المزيد هنا

طريقة وشروط إسقاط العمالة المنزلية آليا


أكدت المديرية العامة للجوازات على أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة... المزيد هنا

عاجل.. تصل لتساقط الثلوج.. تحذير من الأرصاد على معظم المناطق حتى الجمعة المقبلة


أوضح المركز الوطني للأرصاد في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة... المزيد هنا

الصحة تعلن عن شروط وضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين


كشفت وزارة الصحة عن ضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين للعامين الماليين 2022 و2023... المزيد هنا

بدء تطبيق البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف بجميع مدارس التعليم العام بالمملكة


أقدمت العديد من الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، على إلغاء إثبات الحضور والانصراف عبر التوقيع الورقي، والعمل بنظام البصمة الإلكترونية... المزيد هنا

عاجل.. "صنّع متفجرات واستهدف رجال الأمن".. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالشرقية


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بجاني في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء


قررت إدارة تعليم النماص تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء بسبب الأحوال الجوية في المنطقة.. المزيد هنا

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عاجل.. "صنّع متفجرات واستهدف رجال الأمن".. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالشرقية

ترقية 1357 فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب

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