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صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة وشروط إسقاط العمالة المنزلية آليا

العمالة المنزلية
المديرية العامة للجوازات
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أكدت المديرية العامة للجوازات على أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.اضافة اعلان

طريقة إسقاط العمالة المنزلية عبر خدمة "تواصل"

وأضافت، كما يتم الإسقاط بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد  ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي عاملة منزلية لديها خروج وعودة، ولكن لم تعد في التاريخ المحدد، كيف أسقط اسمها؟

الخدمات التي تقدمها خدمة "تواصل"

وأكدت الجوازات أن خدمة تواصل تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات، وحل المشكلات الفنية التي تعوقهم في تنفيذ معاملاتهم.

خدمات تواصل في حل المشكلات التقنية

1ـ الجواز السعودي وتصاريح السفر.
2ـ إجراءات هوية مقيم داخل المملكة.
3ـ خدمات التابعين والمكفولين.
4ـ إجراءات هوية مقيم خارج المملكة.
5ـ تأشيرات الخروج والعودة والنهائي.
6ـ تأشيرات الزيارة.
7ـ تاريخ السفر الاستثنائي.
8ـ تمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين.
9ـ تمديد الزيارة للأشقاء السوريين.
10ـ نقل الخدمات وتعديل المهن.
11ـ تحديث وتمديد الجواز.
12ـ البلاغات.
13ـ التصاريح الخاصة بالدول المستثناة.

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