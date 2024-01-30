أمير الكويت يصل الرياض.. وسمو ولي العهد في استقباله

أ أ
وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الرياض في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مقاليد الحكم، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وصل سمو أمير الكويت إلى الرياضوتعكس الزيارة تقدير أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومكانة المملكة على
المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي الزيارة كأول زيارة خارجية له منذ توليه إمارة الكويت، كما تعكس حرصه على تعزيز التواصل والتشاور مع القيادة الرشيدة حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.