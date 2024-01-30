أمير الكويت يصل الرياض.. وسمو ولي العهد في استقباله

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وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الرياض في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مقاليد الحكم، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

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وصل سمو أمير الكويت إلى الرياض



130 عامًا من العلاقات المتفردة



وتعكس الزيارة تقدير أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.وتأتي الزيارة كأول زيارة خارجية له منذ توليه إمارة الكويت، كما تعكس حرصه على تعزيز التواصل والتشاور مع القيادة الرشيدة حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية التي تعود إلى أكثر من 130 عاماً بخصوصية متفردة، وروابط رسمية وشعبية، إذ أنها مبنية على الأخوة ووحدة المصير، وقد عزز رسوخها حرص قيادتي البلدين الشقيقين على توطيد وتطوير هذه العلاقات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.