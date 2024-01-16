عاجل.. أهم 10.. تحديد عطلة العيدين بقرار رسمي وترقيات وزارة الداخلية ونصائح التعليم

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. توضيح مهم من سكني للموقوف خدماته بخصوص الدعم
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قال برنامج سكني، إن إيقاف الخدمات لا يؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، لكنه قد يؤثر على استكمال الإجراءات.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من تعليم جدة بخصوص حركة النقل الخارجي
أعلنت إدارة الموارد البشرية بتعليم جده، أن آخر موعد للتقديم على حركة النقل الخارجي للراغبين من شاغلي الوظائف التعليمية سيكون.. المزيد هنا
بهذا الموعد.. خطوات الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين
أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية على عدم شمولهم بالنقل الخارجي لمدة خمسة أيام من إعلان نتائج الحركة رسميًا.. المزيد هنا
عاجل.. 15 قرارا مهما لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا
عاجل.. قرار جديد من مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى والأقصى لأيام عطلة عيدي الفطر والأضحى
قرر مجلس الوزراء اليوم أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة.. المزيد هنا
بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من الترقيات بوزارة الداخلية
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:.. المزيد هنا
3 نصائح مهمة من "التعليم" لـ المبتعثين قبل السفر لأي بلد
أصدرت وزارة التعليم، تنبيهًا مهمًا للطلاب المبتعثين، مطالبة بالحرص على عدة أمور مهمة قبل الوصول إلى بلد الابتعاث.. المزيد هنا
وزير الخارجية: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة
عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.. المزيد هنا
عاجل.. السجن 3 سنوات و300 ألف ريال غرامة.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة
حذرت النيابة العامة من التعدي على المواقع الأثرية أو العمرانية، مشيرة إلى عقوبة كل من يقوم بإتلاف أو تشويه هذا الأثر.. المزيد هنا
عاجل.. تصريحات مهمة من متحدث الأرصاد عن وصول درجة الحرارة للصفر المئوي
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي حرارة صفرية حتى الآن في المملكة.. المزيد هنا