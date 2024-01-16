عاجل.. أهم 10.. تحديد عطلة العيدين بقرار رسمي وترقيات وزارة الداخلية ونصائح التعليم

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. توضيح مهم من سكني للموقوف خدماته بخصوص الدعم اضافة اعلان



تنبيه عاجل من تعليم جدة بخصوص حركة النقل الخارجي



بهذا الموعد.. خطوات الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين



عاجل.. 15 قرارا مهما لمجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين



عاجل.. قرار جديد من مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى والأقصى لأيام عطلة عيدي الفطر والأضحى



بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من الترقيات بوزارة الداخلية



3 نصائح مهمة من "التعليم" لـ المبتعثين قبل السفر لأي بلد



وزير الخارجية: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة



عاجل.. السجن 3 سنوات و300 ألف ريال غرامة.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة



عاجل.. تصريحات مهمة من متحدث الأرصاد عن وصول درجة الحرارة للصفر المئوي

