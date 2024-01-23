عاجل.. أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء وتحويل معلمة للتحقيق لسبب غير متوقع

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات "أبل" اضافة اعلان



آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح منازل إسكان الحجاج بالمدينة



17 قرارًا مهمًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض



"التجارة" تُقرر إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس



بهذا الموعد.. بدء اختبارات "جاهزية" للطلاب في 24 تخصصًا جامعيًا



تقويم التعليم توضح صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية



توضيح مهم بشأن طريقة تحديث جوازات سفر الأبناء وهم خارج المملكة



عاجل.. خطأ يتسبب في حوادث مميتة.. التجارة تستدعي 436 سيارةمن طراز "جينسيس"



عاجل.. لأول مرة.. السماح لغير المواطنين بالاستثمار في شركات عقارات بمكة والمدينة



بإحدى مدارس الجنوب.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة لسبب غير متوقع

