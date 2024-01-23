الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. قرارات مجلس الوزراء وتحويل معلمة للتحقيق لسبب غير متوقع

أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات "أبل"اضافة اعلان


حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، من عدم تحديث منتجات شركة أبل.. المزيد هنا

آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح منازل إسكان الحجاج بالمدينة


حددت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، آخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج.. المزيد هنا

17 قرارًا مهمًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا

"التجارة" تُقرر إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس


أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.. المزيد هنا

بهذا الموعد.. بدء اختبارات "جاهزية" للطلاب في 24 تخصصًا جامعيًا


تبدأ الأسبوع القادم اختبارات برنامج "جاهزية" للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا مختلفًا.. المزيد هنا

تقويم التعليم توضح صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية


تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع تساؤلات واستفسارات أحد الطلاب، بشأن صلاحية اختبار  كفايات اللغة الإنجليزية ستيب (STEP) .. المزيد هنا

توضيح مهم بشأن طريقة تحديث جوازات سفر الأبناء وهم خارج المملكة


تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال مستفيد بشأن طريقة تحديث جواز سفر الأولاد وهم خارج المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. خطأ يتسبب في حوادث مميتة.. التجارة تستدعي 436 سيارةمن طراز "جينسيس"


استدعت وزارة التجارة 436 سيارة من طراز جينسيس "GV70 / GV80 / G80"  إنتاج عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، . المزيد هنا

عاجل.. لأول مرة.. السماح لغير المواطنين بالاستثمار في شركات عقارات بمكة والمدينة


كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير المواطنين لأول مرة.. المزيد هنا

بإحدى مدارس الجنوب.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة لسبب غير متوقع


في واقعة غريبة، يصعب توقعها، لكنها حدثت على أرض الواقع، حيث فتحت لجنة تعليمية تحقيقًا مع معلمة بسبب حلم طالبة بالمعلمة أثناء المنام.. المزيد هنا

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عاجل.. خطة واعدة.. "الطيران المدني" تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم بالمملكة

إتاحة الحجز الآن.. "الوطنية للإسكان" تُطلق ثاني مشاريع عام 2024 مجتمع "إيال سدايم" في جدة

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