الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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شاهد.. السيول تجرف طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة

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السيول تجرف طريق "الشامية – القفيف"
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول أنهارًا وجرفت طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة.اضافة اعلان

السيول تجرف طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة، مع استمرار تساقط الأمطار المصحوبة برياح سطحية نشطة.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، وعسير.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

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