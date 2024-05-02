شاهد.. السيول تجرف طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت
السيول أنهارًا وجرفت طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة.
السيول تجرف طريق "الشامية – القفيف" شرق مكةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول طريق "الشامية –
القفيف" شرق مكة، مع استمرار تساقط الأمطار المصحوبة برياح سطحية نشطة.
🔴 متداول— طقس (@tqqs) May 1, 2024
السيول تجرف طريق الشامية القفيف شمال شرق #مكة_المكرمة
الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ
1 مايو 2024م
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أمطار
رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، وعسير.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.