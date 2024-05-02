شاهد.. السيول تجرف طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول أنهارًا وجرفت طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة.





السيول تجرف طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة





السيول تجرف طريق الشامية القفيف شمال شرق

الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ

1 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/Z1Jar7h01X 🔴 متداولالسيول تجرف طريق الشامية القفيف شمال شرق #مكة_المكرمة الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ1 مايو 2024م May 1, 2024

أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول طريق "الشامية – القفيف" شرق مكة، مع استمرار تساقط الأمطار المصحوبة برياح سطحية نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، وعسير.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.