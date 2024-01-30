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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات

خادم الحرمين الشريفين
خادم الجرمين
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صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطناً ومواطنة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.اضافة اعلان

 وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

 الدكتور/ سلطان بن سياف بن سعد الشهراني ، العقيد / محمد بن ملفي بن محمد الحمادي ، المقدم البحري المهندس/ عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالعزيز العثمان ، يحيى بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالله ، رئيس الرقباء متقاعد/ يوسف بن دغيم بن فارس الحربي ، رئيس الرقباء / ماجد بن محمد بن ثاري الماجد ، عبدالله بن حمد بن محمد آل حسين ، عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن السويدان ، محمد بن بندر بن محمد العسكر ، عبدالله بن علي بن حسين القحطاني ، راتب بن فواز بن مويهان الشمري ، العريف / أحمد بن وندي بن متعب الحربي ، الملازم أول فني / عبدالعزيز بن منصور بن عبدالله الراجح ، خلاد بن مبارك بن مفلح آل زعير ، أيمن بن منصور بن حسين البسطي ، إبراهيم بن عبدالعزيز بن عامر عبدالعال، محمد بن سعيد بن محمد القحطاني.

كما تمت الموافقة على منح كل من؛ يحيى بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوشن ، مها بنت سليمان بن عبدالله العكوز ، البراء بن علي بن عبدالله الفريح ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحميدان ، المقدم/ محمد بن إبراهيم بن حسن العمري ، ياسر بن حسين بن علي الردادي ، فهد بن راكان بن إبراهيم القحطاني ، عماد بن سباق بن محمد السحلي ، العريف / سالم بن عبدالله بن سالم العرجاني ، عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالله بن فهيد ، النقيب / معاذ بن تركي بن عبدالله الشليل ، النقيب/ مصعب بن أحمد بن محمود البوق ، باسل بن عبدالله بن سليمان الريس ، فارس بن وازن بن مطر المطيري ، مساعد بن محمد بن عبيد المهيزع ، بندر بن عسير بن محمد الشهري ، العريف / أحمد بن محمد بن روق المديفر ، الرقيب أول / مصلح بن سالم بن أحمد الزهراني ، نواف بن عبدالله بن نوح الشهري ، بدر بن تركي بن مرزوق العضياني ، محمد بن أحمد بن حسن البقشي ، أمجد بن عبدالله بن سعد الفواز ، المقدم / عائض بن سعيد بن محمد القحطاني.

وتم منح، النقيب / محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن البريدي ، بندر بن مقبول بن سعيد العمري ، ظافر بن عبدالله بن مصلح العلياني ، الرقيب أول / فيصل بن مقعد بن قعيد المسعودي ، عمر بن مقبل بن سمران المطيري ، فارس بن كديم بن فنخ العنزي ، ابتهال بنت عبدالله بن صالح السدمي ، أبرار بنت فايز بن علي الشهري ، الرائد / مساعد بن علي بن محمد بن نحيت ، نواف بن محمد بن مفلح الرمثي ، سلطان بن إبراهيم بن عسان العنزي ، عبدالعزيز بن إياد بن عيسى العومي ، راكان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز السبيعي ، الوكيل الرقيب / راكان بن عبيد بن محمد الهاجري ، فهد بن صالح بن عبدالعزيز العجاجي ، رامي بن معوض بن مسلم الجهني ، رانيا بنت محمد بن أحمد المنصور ، العريف / رائد بن عياد بن نوار العصيمي ، الوكيل الرقيب/ رائد بن دباس بن ناجع المطيري ، العقيد الفني / رائد بن محمد بن سعيد عقران ، الرائد / مساعد بن محمد بن عبدالعزيز الملحم ، عبداللطيف بن عبدالله بن سالم الشهري ، النقيب / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مطر المطيري ، عبدالعزيز بن صالح بن رواف الفهد ، عبدالعزيز بن محمد بن سعيد الغامدي ، عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني.

وقرر خادم الحرمين، منح عبدالصمد أبن أبوبكر أبن سالم باوزير ، عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن عبيد ، عيد بن سيف بن عبدالله التميمي ، فهد بن عبدالله بن سعد الغامدي ، عبدالله بن سعد بن عبدالله الزهراني ، نواف بن صالح من جابر الزهراني , تركي بن عبدالعزيز بن محمد أباحسين ، تركي بن محمد بن جابر الأسمري ، تركي بن أحمد بن محمد الحربي ، تركي بن محمد بن حبيب الرحيلي ، تركي بن محمد بن فلحان السبيعي ، تركي بن سليمان بن صالح السلوم ، تركي بن عبدالله بن بريكان السواط ، الرقيب أول / تركي بن هايف بن مطلق الروقي ، تركي أبن نايف أبن عبدالعزيز بن لبده ، تركي بن معتق بن سعد هباش ، سعيد بن هادي بن دبيس الحياني ، عبدالله بن سفران بن حمود النفيعي ، عبدالكريم بن عيد بن مليحان العنزي ، الرقيب/ خالد بن ظافر بن مفلح القحطاني ، همام بن عبدالرحمن بن سعود اللهيب ، علي بن عبدالعزيز بن عبدالله عسيري ، الوكيل الرقيب/ وجدي بن أحمد بن إبراهيم عقيل ، طلال بن عبدالرحمن بن محمد الهارون ، الرقيب / عبدالرحمن بن نافل بن ماجد السفياني ، الرائد / أحمد بن خالد بن محمد صبر ، عبدالكريم بن ثقيل بن طعيسان العنزي ، علي بن مفلح بن علي الحارثي ، خالد بن عبدالله بن محمد العليان.

كما تمت الموافقة على منح عبدالله بن ناصر بن عبدالله الرويشد ، عبدالعزيز بن منصور بن محمد الشيحه ، ثامر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفايز ، فضل بن أحمد بن سليمان الدرسي ، أريج بنت عبدالله بن سعيد العيزري ، خالد بن محمد بن محمود حافظ ، خلف بن مذود بن منيس الشمري ، راشد بن ناصر بن إبراهيم المهوس ، زياد بن سليمان بن محمد أبوعمه ، سالم بن سعود بن سالم الصميع ، الجندي أول / سامي بن سليم بن منور الذبياني ، الجندي / ساير بن زيد بن محمد العتيبي ، الرقيب/ سعد بن نامي بن سعد العتيبي ، سعد بن ناصر بن محمد العنزي ، الوكيل الرقيب/ سعيد بن الحميدي بن سعيد الدوسري ، سلطان بن سليمان بن بخيت الجهني ، سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العيد ، الطبيب المقيم / سميح بن منصور بن حسين عطار ، النقيب / صالح بن عبدالواحد بن عبدالله الدخيل الله ، صالح بن راشد بن محمد الزهراني ، المهندس/ صهيب بن عبدالله بن محمد باداود ، طواري بن فهد بن خلف الشمري ، الوكيل الرقيب / ظافر بن بتال بن ناصر ال بريك ، عادل بن محمد بن علي حفني ، عادل بن غربي بن جزاع الشمري.

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