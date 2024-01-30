بدء تطبيق البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف بجميع مدارس التعليم العام بالمملكة

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أقدمت العديد من الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، على إلغاء إثبات الحضور والانصراف عبر التوقيع الورقي، والعمل بنظام البصمة الإلكترونية.



كما ألزمت المعلمين والمعلمات بحضور الاصطفاف الصباحي، وأن تكون بداية الدوام قبل بداية الحصة الأولى بربع ساعة، وينتهي الدوام بعد انصراف جميع الطلاب والطالبات، وذلك تمهيداً لضبط الحضور والانصراف عن طريق الأجهزة الذكية لتطبيق نظام حضوري. اضافة اعلان





ضبط حضور وانصراف الموظفين



طريقة عمل النظام



خدمات التطبيق



وكانت وزارة التعليم شرعت في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج حضوري لضبط حضور وانصراف الموظفين عن طريق الأجهزة الذكية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بعد تطبيقه في الوزارة ومنسوبيها، بعد ربطه بالبريد الوزارة لجميع منسوبي ومنسوبات التعليموبينت الوزارة أن النظام يعمل من خلال تطبيق إلكتروني، يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفراً بذلك الوقت والجهد، مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير، وإمكانية تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار.ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، بالإضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان.وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض وتحت الإجراء، وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي، تظهر رسالة "لست في الموقع الصحيح للتحضير".