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الدراسة عبر منصة مدرستي..

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء

تعليم النماص
تعليم النماص
أ أ
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قررت إدارة تعليم النماص تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الأربعاء بسبب الأحوال الجوية في المنطقة.
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الدراسة عن بعد في النماص


وقالت إدارة تعليم النماص، في بيان لها عبر منصة إكس: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم غدٍ الأربعاء  ١٩  / ٧ / ١٤٤٥هـ راجين الله السلامة للجميع".

توقعات حالة الطقس


وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف).

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف-عرعر)، الجوف (القريات).
في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد إلى الطائف.

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