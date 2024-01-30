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توجيه عاجل لـ "أرامكو" بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا

أرامكو2
أرامكو السعودية
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا.اضافة اعلان

عدم رفع الطاقة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا

وطالبت وزارة الطاقة أرامكو بعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا.

تحديد الطاقة الإنتاجية وفقا لنظام المواد الهيدروكربونية

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017.
وبينت الشركة أنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.

توجيه "مارس" برفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل

وكانت الشركة قد تلقت في مارس 2020 توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً، حسب "أرقام".

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