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الصحة تعلن عن شروط وضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين

الصحة
وزارة الصحة
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كشفت وزارة الصحة عن ضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين للعامين الماليين 2022 و2023.

استقبال طلبات الاستحقاق عبر"بين"اضافة اعلان

 وأوضحت "الصحة"، على بدء استقبال طلبات استحقاق صرف بدل التميز للعاملين بديوان الوزارة ومديري عموم الشؤون الصحية ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية والتجمعات الصحية من قبل اللجنة المركزية لبدلات الكادر الصحي بديوان الوزارة من خلال النظام الإلكتروني "بين".

شروط استحقاق بدل التميز

وأوضحت الوزارة في تعميم لها، أن شروط استحقاق بدل التميز تتمثل في:
1-  الحصول على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين.
2- إكمال عامين من العمل قبل تاريخ 1 يناير 2022. الانضباط الوظيفي.
3- الحصول على تصنيف مهني ساري المفعول.
4- تحقيق إنتاجية عالية والتزام فعال بأداء المهام الوظيفية.
5- حصول الأطباء على شهادة الامتيازات السريرية الإكلينيكية.
6- خلو السجل المهني من إدانة أو عقوبة فنية.

ضوابط صرف بدل التميز


تشمل ضوابط صرف بدل التميز أيضاً الحالات التالية:
-  تأليف الممارس لكتاب علمي أو تثقيفي أو حصوله على براءة اختراع.
- حصول الممارس على جوائز أو تكريم من جهات معتمدة.
- قيام الممارس بأعمال تطوعية.
- المشاركة أو نشر ورقات عمل في منتديات طبية ومجلات محكمة.

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