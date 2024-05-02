الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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سارع بالتقديم.. السوق المالية تُعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

هيئة-السوق-المالية
هيئة السوق المالية
أ أ
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أعلنت هيئة السوق المالية، عن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني للترم الصيفي، للجنسين في مختلف التخصصات.

وتقدم لهم الهيئة المزايا التنافسية، إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج على النحو التالي.اضافة اعلان

بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني
مسمى البرنامج

- برنامج التدريب التعاوني.


أهداف البرنامج

- المشاركة في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.
- مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد التخرج.

التخصصات المطلوبة

1 - القانون.
2 - المخاطر.
3 - الاقتصاد.
4 - الإحصاء.
5 - كافة التخصصات الإدارية والأعمال.
6 - كافة تخصصات الإعلام والتسويق والعلاقات.
7 - كافة تخصصات تقنية المعلومات والحاسب الآلي.

الشروط المطلوبة

- خطاب اعتماد التدريب.
- الدراسة بنظام الانتظام الكلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- معدل الدراسة جيد جدًا على الأقل.
- الرقم خاضع لتوافر الأماكن المتاحة.

أهداف البرنامج

1 - المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.
2 - مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.

طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم الخميس 1445/10/23هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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