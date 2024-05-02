سارع بالتقديم.. السوق المالية تُعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت هيئة السوق المالية، عن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني للترم الصيفي، للجنسين في مختلف التخصصات.

وتقدم لهم الهيئة المزايا التنافسية، إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج على النحو التالي.





بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

مسمى البرنامج



- برنامج التدريب التعاوني.





أهداف البرنامج



التخصصات المطلوبة



الشروط المطلوبة



أهداف البرنامج



طريقة التقديم

