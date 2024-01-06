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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. دهس شخصين بالرياض وصواعق رعدية على مكة والسديس يدعو لإغاثة الفلسطينيين

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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"مرور الرياض" يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وتوفى أحدهما
ألقى مرور منطقة الرياض القبض على قائد مركبة دهس شخصين بعد ترجلهما لحادث مروري بينهما، والهروب من الموقع.

إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة وهذه المناطق لـ 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا بالإنذار الأحمر، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

4 شروط لاستخدام اسم "السعودية" تجاريًا
أجاز وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري، وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية.

مركز الملك سلمان للإغاثة: 5 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غزة (فيديو)
أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة منذ بدء الحملة السعودية لإغاثة فلسطين ، بلغ 5 آلاف طن 

السديس يدعو لإغاثة الفلسطينيين: إخواننا في الدين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء (فيديو)
دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، إلى تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعًا إنسانية ومعيشية صعبة جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

بشرى من حساب المواطن لأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص الدعم
أتاح حساب المواطن لأي شخص يزاول نشاطًا تجاريًا، التسجيل في برنامج الدعم، ومن ذلك التسجيل في منصة "معروف" للمتاجر الإلكترونية، التابعة لوزارة التجارة.

استشهاد 162 فلسطينيًا وجرح 296 خلال 24 ساعة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم الـ91 على التوالي، إلى 22.600 شهيد.

السودان.. البرهان: لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع وسنقاتلهم حتى الموت
أكد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع "حتى تنتهي أو ننتهي".

لتفادي سرقة بياناتك.. احذر الإجابة على هذه التساؤلات في إنستجرام
حذرت خبيرة في الأمن السيبراني، مستخدمي تطبيق "إنستجرام" من الإجابة على 11 تساؤلاً تتراوح بين العمر والطول ويوم الميلاد، إلى أسئلة أكثر غموضًا مثل الأطعمة المفضلة لديهم والرهاب.

أطعمة لا يصح تناولها مع فاكهة اليوسفي
كشفت أخصائية التغذية الصحية الدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، عن الأطعمة التي من الأفضل عدم تناولها مع فاكهة اليوسفي.

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