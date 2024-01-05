الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 4 شروط لاستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

علم السعودية
القرار يتضمن ضوابط لاستخدام اسم السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجاز وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري، وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية.اضافة اعلان

ضوابط الاستخدام التجاري لاسم "السعودية"

ويتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، الضوابط الآتية:
1- ألا يكون الاسم التجاري مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.
2- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيس للاسم التجاري.
3- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالميًا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
4- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

استثناءات من الضوابط

واستثنى القرار من هذه الضوابط، الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.
كما استثنى قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 8 /2 /1444هـ.
وبموجب القرار، تستقبل الإدارة المعنية طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.

اقرأ أيضا

مركز الملك سلمان للإغاثة: 5 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غزة (فيديو)

خطيب الجمعة من المسجد النبوي يتناول أسباب استجلاب البركات وحصول الخيرات

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

عاجل.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على مكة والمدينة وهذه المناطق

عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير خروج التابع على الدفعة الجديدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:45 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

السبت 17 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

انذار احمر - مكة - امطار - الارصاد 5:32 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على مكة والمدينة

أمطار غزيرة على عسير 1:41 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إنذار أصفر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

أمطار غزيرة 3:04 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أصفر من أمطار غزيرة على الرياض و8 مناطق لـ 11 مساءً

اقرأ أيضا

ضباب
2:08 ص الجمعة، 05 يناير 2024

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على مكة ويحذر من "الضباب الكثيف"

أمطار الرياض
2:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: ضباب وبرد وأمطار وصواعق رعدية

مواقيت الصلاة
1:07 ص الجمعة، 05 يناير 2024

الجمعة 23 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

شرطة جدة - الشرطة - الامن العام
12:44 ص الجمعة، 05 يناير 2024

شرطة جدة تباشر واقعة وفاة مواطن بعد تعرضه لإطلاق نار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حوادث الطرق1
6:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. "مرور الرياض" يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وتوفى أحدهما

العالم فى اسبوع
5:58 م الجمعة، 05 يناير 2024

العالم في أسبوع.. شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات واستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

أمطار غزيرة
5:35 م الجمعة، 05 يناير 2024

طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق

علم السعودية
5:09 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. 4 شروط لاستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
4:59 م الجمعة، 05 يناير 2024

مركز الملك سلمان للإغاثة: 5 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غزة (فيديو)

العقار - عقارات - العقارات - القرض العقاري - سكني
4:04 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. ننشر شروط السماح للمطور العقاري ببيع أو تأجير مشروعات على الخارطة