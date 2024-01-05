عاجل.. 4 شروط لاستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

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أجاز وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري، وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية. اضافة اعلان





ضوابط الاستخدام التجاري لاسم "السعودية"



استثناءات من الضوابط



ويتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، الضوابط الآتية:1- ألا يكون الاسم التجاري مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.2- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيس للاسم التجاري.3- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالميًا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.4- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.واستثنى القرار من هذه الضوابط، الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.كما استثنى قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 8 /2 /1444هـ.وبموجب القرار، تستقبل الإدارة المعنية طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.