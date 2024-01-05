عاجل.. بشرى من حساب المواطن لأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص الدعم

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أتاح حساب المواطن لأي شخص يزاول نشاطًا تجاريًا، التسجيل في برنامج الدعم، ومن ذلك التسجيل في منصة "معروف" للمتاجر الإلكترونية، التابعة لوزارة التجارة. اضافة اعلان





التسجيل في حساب المواطن



وأفاد البرنامج في رده على استفسار لأحد المتابعين: يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".وتابع: "وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".

يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم،ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبةالتقديرية https://t.co/XGVelVLg1z January 5, 2024

حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

