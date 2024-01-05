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استشهاد 162 فلسطينيًا وجرح 296 خلال 24 ساعة

العدوان على غزة
العدوان على غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم الـ91 على التوالي، إلى 22.600 شهيد.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي عدد حالات الجرح والإصابة 57.910 حالات، 70 في المئة منها أطفال ونساء.

استشهاد 162 فلسطينيًا وجرح 296 خلال 24 ساعة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نفذت سلسة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية، مما أدى إلى استشهاد 162 فلسطينيًا وجرح 296، خلال الساعات 24 الماضية.
واستشهد 23 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية قي عدة مناطق في قطاع غزة.

استشهاد 6 في قصف منزل بحي الجنينة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد ستة فلسطينيين في قصف استهدف منزلاً في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واستشهد سبعة على الأقل في القصف الصهيوني المستمر على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

قصف مدينة دير البلح ومخيمات المغازي

واستشهد خمسة فلسطينيين، وجرح العشرات في قصف استهدف مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات وسط القطاع.
وقصفت البوارج الحربية الصهيونية شواطئ مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، واستشهد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف صهيوني استهدف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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