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أطعمة لا يصح تناولها مع فاكهة اليوسفي

اليوسفيي1
فاكهة اليوسفي
أ أ
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كشفت أخصائية التغذية الصحية الدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، عن الأطعمة التي من الأفضل عدم تناولها مع فاكهة اليوسفي.

المواد الغذائية التي تسبب الحساسية

وأشارت الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن اليوسفي ينسب إلى المواد الغذائية المسببة للحساسية. لذلك يجب عدم تناول أكثر من 4-5 حبات منه في اليوم.
وتقول: "يفضل تناول اليوسفي في الصباح وبعد الظهر - قبل الساعة 15:00. لأن تناول الحمضيات في المساء يمكن أن يسبب حرقة المعدة وحتى اضطراب الأمعاء.

الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة

وينصح بتناول أي نوع من الفاكهة، والحمضيات بشكل خاص، كوجبة منفصلة، دون خلطها مع الأطعمة الأخرى.مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يكون ذلك بعد 1.5 إلى 2 ساعة من تناول وجبة الإفطار أو الغداء".
وتلفت الخبيرة الانتباه إلى أن جميع الحمضيات، بما في ذلك اليوسفي، لا تتوافق مع عدد من الأطعمة، وعلى وجه الخصوص، مع الحليب (مزيج بروتين الحليب الكازين وأحماض الفاكهة العضوية يمكن أن يسبب زيادة تكوين الغاز).

خطورة تناول اللحوم مع اليوسفي

وأشارت أيضا إلى البروتينات الحيوانية (جميع أطباق اللحوم والأسماك تتطلب وقتا أطول لعملية الهضم في المعدة مقارنة بالفواكه).
وتقول: "إن تناول اللحوم مع اليوسفي يمكن أن يساهم في حدوث عمليات التعفن في الأمعاء. كما من الأفضل عدم الجمع بين اليوسفي والمشروبات الكحولية. لأن الكحول يزيد من نفاذية جدار الأوعية الدموية ويمكن أن يثير ردود فعل تحسسية".

جميع الحمضيات مضرة لأمراض الجهاز الهضمي

وتضيف: يمكن تناول اليوسفي مع منتجات الحليب المخمر (الجبن والقشدة الحامضة والأجبان ومع الخضار غير النشوية في السلطات للزينة أو لإضافة لمسة خفيفة من الفاكهة، وكذلك مع الخضار الورقية.
وتقول: "تذكروا أن جميع الحمضيات، بما فيها اليوسفي، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي: التهاب المعدة والتهاب البنكرياس والتهاب الكبد وأمراض الكلى بتناولها.

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