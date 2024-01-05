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لتفادي سرقة بياناتك.. احذر الإجابة على هذه التساؤلات في إنستجرام

إنستجرام
إنستجرام
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حذرت خبيرة في الأمن السيبراني، مستخدمي تطبيق "إنستجرام" من الإجابة على 11 تساؤلاً تتراوح بين العمر والطول ويوم الميلاد، إلى أسئلة أكثر غموضًا مثل الأطعمة المفضلة لديهم والرهاب.اضافة اعلان
وذلك لأن العديد من الأشخاص يستخدمون هذه الإجابات الدقيقة ككلمات مرور لكل شيء؛ بدءًا من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وحتى مواقع البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان. 

المعلومات الشخصية على إنستجرام

ونشرت محللة المخاطر السيبرانية والإستراتيجية، إليانا شيلوه، مقطع فيديو على "تيك توك"، حذرت من خلاله متابعيها من اتجاه "تعرف عليّ"، وتدعوهم إلى حذف المنشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الاتجاه على الفور.
وقالت: "لن أكذب، لقد كدت أن أقع ضحية لهذا. لقد بدأت حرفيًا في ملئه، إلا أنه وأثناء تحديد أنواع الرهاب التي يجب إدراجها، أشارت إلى أنها توقفت مؤقتًا وأدركت أن بعض الأسئلة كانت عبارة عن إجابات للعديد من أسئلتها الأمنية.
وسرعان ما نشرت مقطع فيديو على "تيك توك تدعو فيه الجميع إلى "حذف هذا الشيء الآن"، لكن متابعيها رفضوا مخاوفها قائلين إن إجاباتهم لا علاقة لها بكلمات المرور الخاصة بهم أو الأسئلة الأمنية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

نشر تاريخ ميلادك

وأرجعت تحذيرها من خطورة نشر قائمة بالمعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وفي مقدمتها تاريخ ميلادك؛ لأنه "باستخدام تاريخ ميلادك، يمكنهم معرفة أشياء كثيرة عنك واستخدام تلك المعلومات للدخول إلى بعض حساباتك".
على الرغم من أن هذا الاتجاه تم نشره في البداية في صورة قصص على إنستجرام، والتي اختفت بعد 24 ساعة، إلا أن العديد من المستخدمين أعادوا نشره على "تيك توك"، مما يجعله طريقة سريعة وسهلة للمتسللين والمحتالين للعثور على التفاصيل الشخصية الفردية.

أكبر المخاطر عبر الإنترنت

وتدعم وزارة العدل البريطانية تحذير شيلوه، ناصحة الجميع "بالتفكير قبل نشر أي شيء عبر الإنترنت أو مشاركة المعلومات في رسائل البريد الإلكتروني"، مع الأخذ في الاعتبار أن مشاركة المعلومات مع أشخاص لا تعرفهم يعد أحد أكبر المخاطر عبر الإنترنت.
تتضمن المعلومات الحساسة تاريخ ميلادك، وأسماء أفراد العائلة، وتاريخ العمل، وأسماء المدارس.
وتتضمن التحذيرات الأخرى عدم مشاركة أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي ومعلومات جواز السفر عبر الإنترنت.

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