أخبار السعودية.. أول إجازة مطولة في الفصل الثاني و185 مليار ريال من حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



الخميس القادم.. الطلاب والمعلمين يتمتعون بأول إجازة مطولة في الفصل الثاني



يتمتع الطلاب والمعلمين مع نهاية دوام الخميس القادم، بأول إجازة مطولة في الفصل الدراس الثاني لهذا العام، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.



"الداخلية" تُعلن عن تنفيذ حكم الشرع في وافدة أفريقية سممت مواطنة بطريقة بشعة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:



توضيح لـ "الموارد البشرية" حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.



بشرى سارة.. حساب المواطن يصرف 185 مليار ريال

أعلن المتحدث الرسمي لحساب المواطن، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 73 لشهر ديسمبر بلغ 185 مليار ريال سعودي.



توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن عقوبة الحصول على الأموال بغير حق

كشفت وزارة الموارد البشرية أن الزكاة تُعد من مصادر أموال الضمان الاجتماعي التي لا ينبغي أن تُصرف لغير مستحقيها.



بعد صرف دفعة ديسمبر.. تنبيه مهم بخصوص الدعم الإضافي من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 73 – شهر ديسمبر التي بدأ إيداعها في وقت مبكر اليوم الأحد تشمل الدعم الإضافي.



إصدار 1.4 مليون جواز سفر إلكتروني خلال عام 2023

أصدرت وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، خلال عام 2023م، أكثر من (1,400,000) جواز سفر إلكتروني، مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم.



بيان للأمن البيئي بشأن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض



شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.



تنبيه من "الصحة" حول لقاح الأنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة، على أن لقاح الأنفلونزا الموسمية هو لقاح موسمي يُنصح بأخذه خلال أي وقت ضمن موسم الشتاء.



إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة في الرياض بتكلفة تجاوزت 2.18 مليار ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم، إبرامها عقدًا طويل الأجل مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في هيت والحائر بمدينة الرياض لمدة (15) عامًا.



عبر "زووم".. "ريادة" يُعلن عن دورة تدريبية مجانية في التسويق الإلكتروني

أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد"عبر منصة زووم بعنوان "التسويق الإلكتروني بالمحتوى"، من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:



