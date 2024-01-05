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عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة وهذه المناطق لـ 11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا بالإنذار الأحمر، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن الحالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على هذه المناطق:

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

1 – منطقة عسير، وتشمل "النماص وبلقرن وتنومة".
2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العهد والحناكية وبدر ووادي الفرع".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة وجدة والعرضيات وأضم وميسان والطائف والكامل والجموم والليث".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.


الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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