عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة وهذه المناطق لـ 11 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا بالإنذار الأحمر، من هطول أمطار متوسطة إلى
غزيرة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن الحالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على هذه المناطق:
أمطار
غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق1 –
منطقة عسير، وتشمل "النماص وبلقرن وتنومة".
2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العهد والحناكية وبدر ووادي الفرع".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة وجدة والعرضيات وأضم وميسان والطائف والكامل والجموم والليث".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
الحالة
المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءًوأشار
المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة
والغبار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً.