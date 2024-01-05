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مركز الملك سلمان للإغاثة: 5 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غزة (فيديو)

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
الحملة السعودية لإغاثة فلسطين
أ أ
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أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة منذ بدء الحملة السعودية لإغاثة فلسطين ، بلغ 5 آلاف طن اضافة اعلان

الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة

وقال الجطيلي في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لازالت مستمرة بعد أكثر من شهرين على إطلاقها إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .
وأوضح أن الطائرة 37 وصلت إلى مطار العريش اليوم الجمعة، وتحمل على متنها ما يقارب من 26 طنًا من المساعدات.

5 آلاف طن من المساعدات السعودية إلى غزة

وأشار إلى أنه بذلك، يصل إجمالي المساعدات التي تم تسييرها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الحملة إلى ما يقارب من 5 آلاف طن من المساعدات الإنسانية عن طريق الجسر الجوي والبحري عبر ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء بورسعيد ومنها إلى رفح. 
ولفت إلى استمرار دخول الشاحنات عبر معبر رفح إلى غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 175 شاحنة، كل شاحنة تحمل ما يتراوح ما بين 15 إلى 20 طنًا من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية.

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