مركز الملك سلمان للإغاثة: 5 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غزة (فيديو)

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أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة منذ بدء الحملة السعودية لإغاثة فلسطين ، بلغ 5 آلاف طن اضافة اعلان





الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة



5 آلاف طن من المساعدات السعودية إلى غزة



pic.twitter.com/OhyGSxMVtf #نشرة_النهار #الإخبارية فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: لدينا احتياط شاحنات دائم يصل إلى 200 تنتظر السماح لها بالعبور إلى غزة، ومتواجدون على مدار الساعة على معبر رفح استعدادا #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين January 5, 2024

وقال الجطيلي في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لازالت مستمرة بعد أكثر من شهرين على إطلاقها إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .وأوضح أن الطائرة 37 وصلت إلى مطار العريش اليوم الجمعة، وتحمل على متنها ما يقارب من 26 طنًا من المساعدات.وأشار إلى أنه بذلك، يصل إجمالي المساعدات التي تم تسييرها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الحملة إلى ما يقارب من 5 آلاف طن من المساعدات الإنسانية عن طريق الجسر الجوي والبحري عبر ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء بورسعيد ومنها إلى رفح.ولفت إلى استمرار دخول الشاحنات عبر معبر رفح إلى غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 175 شاحنة، كل شاحنة تحمل ما يتراوح ما بين 15 إلى 20 طنًا من المساعدات الغذائية والصحية والإيوائية.