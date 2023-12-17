الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أسرار "الطوابير الوهمية" أمام المقاهي وطرق السلامة من شر السحرة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

صاحب شركة تسويق يكشف أسرار "الطوابير الوهمية" أمام المقاهي والمطاعم (فيديو)
كشف سليمان الدلالي، صاحب شركة تسويق، عن خفايا وأسرار عمليات "التجمهر المدفوعة" أمام المقاهي والمطاعم مقابل الحصول على أموال أو وجبات أو مشروبات بالمجان.

مكافآت وتأمين.. استمرار التقديم على 2700 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والخاصة
أعلن صندوق الموارد البشرية، عن توفر 2735 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" على النحو التالي:

تحذير من تقلبات ورياح شديدة على مكة والمدينة وتبوك لـ5 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من تقلبات جوية متوقعة، ورياح شديدة على عدد من مناطق المملكة.

حساب المواطن يوضح الشروط الواجب توفرها في صك الملكية
كشف حساب المواطن عن الشروط الواجب توفرها في صك الملكية، بوصفه مستندًا لإثبات الاستقلالية للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج.

شاهد.. تأثر أمير الكويت بعد نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات
أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

هل تتوفر لديك؟.. علماء يتوصلون لمفاتيح التفوق المدرسي للطلاب
توصلت دراسة أجراها خبراء التعليم مع جامعة فليندرز وكلية ملبورن، أن أقل من ثلث المعلمين يشركون الطلاب في التعلم المعقد، ما يحد من فرص الطلاب في بناء التفكير النقدي وحل المشكلات.

"الفوزان" يكشف أسباب الإصابة بالعين وطرق السلامة من شر السحرة والمشعوذين
كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أسباب الإصابة بالعين والحسد والسحر، وطرق السلامة من شر السحرة والمشعوذين.

احذر.. "المقالب المخيفة" قد تؤدي بالطفل إلى فقدان النطق
حذرت الدكتورة فاطمة كعكي، استشارية الطب النفسي، من الآثار السيئة لـ "المقالب المخيفة"، على الأطفال.

حقيقة الإصابة بالجلطات بسبب السير بقدمين حافيتين على السيراميك
قال الدكتور هاني العبدلي، استشاري المخ والأعصاب، إنه لا صحة لما يتردد عن وجود علاقة بين الإصابة بجلطات القلب والسكتة الدماغية والسير حافي القدمين على السيراميك.

تعرف على أحدث سعر لـ "آيفون 14 برو" في المملكة
يقدم لك جوال آيفون 14 برو iPhone 14 Pro أحد أفضل تجارب الاستخدام في الفئة الرائدة من إصدارات آيفون القوية، حيث يجمع بين الأناقة والقوة باقتدار.

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