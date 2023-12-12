الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. الملايين يترقبون مصير حساب المواطن ووظائف برواتب 20 ألف ريال في الرياض

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بشرى من نائب وزير الحج والعمرة للحجاج في الموسم القادم (فيديو)
كشف نائب وزير الحج والعمرة، د. عبد الفتاح مشاط، عن مفاجأة للحجاج في الموسم القادم.

بعد 6 سنوات من إطلاقه.. ملايين المستفيدين يترقبون مصير حساب المواطن
لا شيء يشغل بال الملايين من مستفيدي حساب المواطن الآن أكثر من معرفة مصير البرنامج بعد 6 سنوات من إطلاقه، بعد إيداع الدفعة 73 أمس الأول الأحد. 

إنذار من أمطار غزيرة على المدينة وهذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال جدة
بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول على شاطئ مستورة شمال جدة.

وقف المعاش عن الوريث.. و"التأمينات" تكشف السبب
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشروط التي تمنع الوريث من الحصول على معاش نظام التأمينات.

260 ألف طالب وطالبة يسجلون في برنامج «أذكى»
سجل أكثر من 260 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية يمثلون أكثر من 10 آلاف مدرسة بالمملكة في برنامج "أذكى".

وظائف شاغرة برواتب تصل لـ 20 ألف ريال شهريًا في الرياض
أعلنت غرفة حفر الباطن عن توفر 110 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في الرياض بالتعاون مع شركة سفاري وبرواتب تصل إلى 20000 ريال  حسب التخصص، وذلك حسب المسميات والشروط التالية:

64% من المواطنين و62 من المقيمين لم يقرأوا كتابا خلال عام
أظهرت أرقام الهيئة العامة للإحصاء عن الفترة بين منتصف 2022 م وحتى منتصف 2023م، أن 64% من المواطنين بعمر 15 سنة فأكثر لم يقرؤوا كتابا واحدا خلال الفترة المذكورة.

الترخيص لأول شركة دفع آجل في قطاع التعليم
منح البنكُ المركزي السعودي “ساما” التصريحَ لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات “جيل باي”، بمزاولة نشاط الدفع الآجل، في قطاع التعليم.

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بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال جدة

عاجل.. إنذار من أمطار غزيرة على المدينة وهذه المناطق

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