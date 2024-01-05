السديس يدعو لإغاثة الفلسطينيين: إخواننا في الدين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء (فيديو)

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دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، إلى تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعًا إنسانية ومعيشية صعبة جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. اضافة اعلان





إغاثة الفلسطينيين



pic.twitter.com/Ni3IJ8wRE2 فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس: ولا يفوت التذكير في هذه الأيام الباردة بأن لنا إخوانا في الدين من المحتاجين والمتضررين ولا سيما في فلسطين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة #الإخبارية January 5, 2024

حملة التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني



قنوات التبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني



وقال في خطبة الجمعة اليوم: "ولا يفوت التذكير في هذه الأيام الباردة، والليالي الشتائية القارسة، بأن لنا إخوانًا في الدين من المحتاجين والمتضررين والنازحين واللاجئين، ولا سيما في فلسطين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ولا يجدون فيها ما يقيهم من عواصف الشتاء الباردة من لباس ودواء، وغذاء وكساء، إلا ما تجود به أيدي إخوانهم في الله".وتابع السديس حاثًا على التبرع لهؤلاء المتضررين: "فالله، الله عباد الله، وأنتم تعيشون الأمن والرخاء، أسهموا في تخفيف آثار هذا الشتاء القارس على إخوانكم، وذلك بغوثهم عن طريق المؤسسات الموثوقة، والمظلات المأمونة لتنالوا الأجر العظيم.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق حملة التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza , كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وجوجل بلاي.