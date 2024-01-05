السديس يدعو لإغاثة الفلسطينيين: إخواننا في الدين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء (فيديو)

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دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، إلى تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعًا إنسانية ومعيشية صعبة جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
إغاثة الفلسطينيينوقال في خطبة الجمعة اليوم: "ولا يفوت التذكير في هذه الأيام الباردة، والليالي الشتائية القارسة، بأن لنا إخوانًا في الدين من المحتاجين والمتضررين والنازحين واللاجئين، ولا سيما في فلسطين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ولا يجدون فيها ما يقيهم من عواصف الشتاء الباردة من لباس ودواء، وغذاء وكساء، إلا ما تجود به أيدي إخوانهم في الله".
وتابع السديس حاثًا على التبرع لهؤلاء المتضررين: "فالله، الله عباد الله، وأنتم تعيشون الأمن والرخاء، أسهموا في تخفيف آثار هذا الشتاء القارس على إخوانكم، وذلك بغوثهم عن طريق المؤسسات الموثوقة، والمظلات المأمونة لتنالوا الأجر العظيم.
فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس: ولا يفوت التذكير في هذه الأيام الباردة بأن لنا إخوانا في الدين من المحتاجين والمتضررين ولا سيما في فلسطين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة#الإخبارية pic.twitter.com/Ni3IJ8wRE2— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2024