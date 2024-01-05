السودان.. البرهان: لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع وسنقاتلهم حتى الموت

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أكد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع "حتى تنتهي أو ننتهي".

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أحداث السودان



وفي كلمة له من ولاية البحر الأحمر اليوم الجمعة، بين البرهان أن السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين، وهو اتفاق غير مقبول ولا قيمة له.





البرهان: سنسلح المقاومة الشعبية بأي سلاح لدينا



وحسب "العربية" فقد أكد أنه سيتم تسليح المقاومة الشعبية بأي سلاح وأن الجيش لن يمنعها من جلب أي سلاح، مشيراً إلى أنه لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع.





البرهان: اتفاق السياسيين مع قوات الدعم السريع غير مقبول



وكانت قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" أعلنتا يوم الثلاثاء الماضي توقيع إعلان "أديس أبابا" للعمل على وقف الحرب في البلاد.



ووفقا للإعلان، فإن قوات الدعم السريع مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.





قصف مدفعي في محيط قيادة الجيش



وعلى الصعيد الميداني فقد شهد شرق العاصمة الخرطوم اليوم، ارتفاع أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي نفذته قوات الدعم في محيط القيادة العامة للجيش.كما شهدت الأجزاء الشرقية للقيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، اليوم الجمعة، اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.





مقتل 10 آلاف ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص



ومنذ 15 أبريل أسفرت الحرب الضارية بين القوتين العسكريتين عن مقتل نحو 10 آلاف ونزوح حوالي سبعة ملايين شخص داخليا، مع فرا نحو 1.5 مليون شخص آخرين إلى دول مجاورة هرباً من الصراع الدامي.