أخبار السعودية.. تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن وبشرى من الهيئة الملكية للخريجين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تفاصيل الدفعة الـ73 من حساب المواطن
كشف "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ 73– شهر ديسمبر، التي بدأ إيداعها في الساعات الأولى من اليوم الأحد في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملة الدعم الإضافي.
بالتفاصيل.. المرور يُعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة
أعلنت الإدراة العامة للمرور، إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في مناطق مختلفة من المملكة.
براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 16 وظيفة شاغرة "إدارية، تقنية، فنية" للخريجين من حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
إنذار أصفر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة البكالوريوس فأعلى
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالرياض، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
يُعقد الثلاثاء القادم.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي
تستضيف بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي يوم الثلاثاء القادم، في خطوة جديدة لتقوية العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية.
خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة
يهتم كثير من المستثمرين بالتعرف على شروط وخطوات تأسيس الشركات بالمملكة، قبل البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.