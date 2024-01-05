عاجل.. "مرور الرياض" يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وتوفى أحدهما

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ألقى مرور منطقة الرياض القبض على قائد مركبة دهس شخصين بعد ترجلهما لحادث مروري بينهما، والهروب من الموقع.





قائد مركبة يدهس شخصين

ونتج عن ذلك وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وجرى إيقافه وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. اضافة اعلان





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