عاجل.. "مرور الرياض" يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وتوفى أحدهما

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ألقى مرور منطقة الرياض القبض على قائد مركبة دهس شخصين بعد ترجلهما لحادث
مروري بينهما، والهروب من الموقع.
قائد مركبة يدهس شخصين
ونتج عن ذلك وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وجرى إيقافه وإحالته للجهة المختصة
لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
الاستعلام عن الحوادث المروريةوتقدم منصتا أبشر ونجم الإلكترونيتين، العديد من الخدمات المرورية وخدمات
التأمين على السيارات، ومن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة الاستعلام عن
الحوادث المرورية.
الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث عبر "نجم"يقدم تطبيق نجم الإلكتروني، خدمة الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم
الحادث عبر الخطوات التالية:
1ـ الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الحادث عبر نجم.
2ـ ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بخدمة نجم المقدمة من إدارة المرور (من هنا).
3ـ اضغط على أيقونة خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.
4ـ انقر على خدمة استعلام عن حادث ثم اضغط على زر استعلم الآن.
5ـ قم بتعبئة البيانات الموجودة في الصفحة التي ستظهر أمامك وهي: طريقة الاستعلام، رقم الحادث، رقم الجوال الخاص بصاحب المركبة، الرمز الظاهر على الشاشة.
6ـ انقر على زر إرسال.
7ـ بإتمام ما سبق سوف يظهر لك تقرير مفصل يتضمن كل التفاصيل والمعلومات عن المركبة والحادث الذي تعرضت له.
الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الهوية عبر "أبشر"خدمة الاستعلام عن الحوادث المرورية برقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية:
ـ ادخل إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية (من هنا).
ـ سجل دخولك عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور.
ـ اذهب إلى صفحة خدمات المرور.
ـ انقر على خدمة المخالفات المرورية برقم الهوية.
ـ اكتب رقم الهوية الوطني ورقم المركبة، بالإضافة إلى لوحة الترخيص، بعدها ستظهر لك جميع المعلومات حول المخالفات المرورية المسجلة على المركبة.