الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. التوقيت والأيام.. توجيه من حساب المواطن لكيفية التواصل مع "خدمة العملاء"

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، والذي يستوضح من البرنامج عن كيفية التواصل مع خدمة العملاء.

التواصل مع خدمة العملاء في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" كيف أتواصل مكالمة مع خدمة العملاء؟".
وجاء الرد :" حياك الله.. نحن في خدمتك تفضل بطرح استفسارك، وبإمكانك التواصل بمركز اتصال حساب مواطن على الرقم الموحد 19912 من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً من الأحد الى الخميس.. نسعد بخدمتك".

حذف مصدر دخل في حساب المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا لديه الآن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أحذف مصدر دخل لم يعد موجود الآن؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول : " وعليكم السلام.. بإمكانك حذف الدخل عن طريق حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة) وحذف الدخل ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك".

تأثير وثيقة العمل الحر على حساب المواطن:

كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين، عن استفسار ن قبل مواطن يستفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على استحقاق الدخل الشهري من البرنامج.

وكان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا يقول فيه :" لو طلعت وثيقة عمل حر.. هل يؤثر على حساب المواطن؟".

وجاء الرد :" حياك الله ، لا يؤثر ذلك.. وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa .. نسعد بخدمتك".

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