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"التعليم" تعتمد خطة ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لتعلم هذه اللغة

وزارة التعليم1
وزارة التعليم
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اعتمد وزير التعليم، يوسف البنيان، خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية تماشيًا مع توجهات الوزارة لتقديم برامج تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.اضافة اعلان

ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية

ويستهدف البرنامج ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية حملة درجة البكالوريوس، للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية للحصول على مهارات تدريس اللغة الصينية والتمكن منها تحدثًا وكتابة.
وبغرض تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم العام المختلفة بعد الحصول على المؤهل بحيث تدعم الوزارة التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية بالصين.

10 شروط وضوابط لقبول الترشيح

وحددت الوزارة الضوابط والشروط المنظمة للترشح وهي:
1ـ ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة عن أربعين عامًا.
2ـ ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين.
3ـ ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح.
4ـ ألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفًا في قضية قائمة أو منظورة.
5ـ أن يتعهد المرشح بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام المختلفة.
6ـ أن يتعهد بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه.
7ـ ألا يسبق للمرشح الحصول على قرار ابتعاث أو إيفاد وتم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه بدون مبررات تقبلها اللجنة المعنية أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة خلال آخر سنتين.

الحصول على 5 درجات في اختبار الآيلتس

8ـ ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد وأن يكون المرشح حاصلاً على (5) خمس درجات في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها،
9ـ أن يجتاز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة في ذلك.
10ـ ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنتين وأن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابع لها والمقابلة النهائية في الوزارة.

معاملة جميع المرشحين إداريًا وماليًا وفقًا للائحة

وتتم معاملة جميع المرشحين إدارياً ومالياً وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1550 وتاريخ 1440/6/9هـ واجتياز تقييم تجانس الثقافات.

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