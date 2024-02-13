عاجل.. بشرى سارة من وزير الصناعة بشأن التوظيف ومضاعفة الإنتاج (فيديو)

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ إن المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية لمضاعفة الإنتاج المحلي 3 أضعاف.





المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية لمضاعفة الإنتاج



مضاعفة التوظيف بمقدار مرتين بنهاية 2030



انطلاق أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض



وخلال كلمته ضمن فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية، قال إن إنشاء المدن الذكية يسهم في تعزيز الصناعة، مبينًا أن التحوُّل نحو التصنيع أصبح مربوطًا مع المدن الذكية، ما يؤكّد مسؤولية الحكومة أن يكون لديها دور فعال لتعزيز الصناعات.وأضاف الخريف؛ أن المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية ووضعت أهدافها لمضاعفة الإنتاج المحلي 3 أضعاف، والتوظيف بمقدار مرتين بنهاية 2030.وشهد أمس الاثنين 12 من فبراير 2024، انطلاق أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياض، وتقوم "سدايا" بتنظيمه، وذلك بالتعاون مع كلٍ من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية، حيث سيكون المنتدى تحت شعار "حياة أجود"، وسيشارك به 40 دولة سيمثلهم ما يزيد عن 80 متحدثًا.وتستضيف العاصمة الرياض، أعمال منتدى المدن الذكية العالمي والذي يضم نخبة من أفضل الخبراء بالعالم، بمجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء المدن الذكية، ويعد هذا المنتدى من الأحداث المهمة بتاريخ المملكة، حيث يسهم برسم مستقبل المدن الذكية، وبذلك يسهم في تحقيق نهضة حضرية مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة.