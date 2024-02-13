عاجل.. بشرى سارة من وزير الصناعة بشأن التوظيف ومضاعفة الإنتاج (فيديو)

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قال
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ إن المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية لمضاعفة الإنتاج
المحلي 3 أضعاف.
المملكة
أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية لمضاعفة الإنتاجوخلال
كلمته ضمن فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية، قال إن إنشاء المدن الذكية يسهم في
تعزيز الصناعة، مبينًا أن التحوُّل نحو التصنيع أصبح مربوطًا مع المدن الذكية، ما
يؤكّد مسؤولية الحكومة أن يكون لديها دور فعال لتعزيز الصناعات.
مضاعفة التوظيف بمقدار مرتين بنهاية 2030وأضاف
الخريف؛ أن المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الإستراتيجية ووضعت أهدافها لمضاعفة
الإنتاج المحلي 3 أضعاف، والتوظيف بمقدار مرتين بنهاية 2030.
انطلاق
أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية بالرياضوشهد
أمس الاثنين 12 من فبراير 2024، انطلاق أعمال المنتدى العالمي للمدن الذكية
بالرياض، وتقوم "سدايا" بتنظيمه، وذلك بالتعاون مع كلٍ من وزارة الشؤون
البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية، حيث سيكون المنتدى تحت شعار
"حياة أجود"، وسيشارك به 40 دولة سيمثلهم ما يزيد عن 80 متحدثًا.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية: المملكة أطلقت سياستها التصنيعية الاستراتيجية لمضاعفة الإنتاج المحلي 3 أضعاف#المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية#الإخبارية pic.twitter.com/qikAlzeNRl— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2024
وتستضيف العاصمة الرياض، أعمال منتدى المدن الذكية العالمي والذي يضم نخبة من أفضل الخبراء بالعالم، بمجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء المدن الذكية، ويعد هذا المنتدى من الأحداث المهمة بتاريخ المملكة، حيث يسهم برسم مستقبل المدن الذكية، وبذلك يسهم في تحقيق نهضة حضرية مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إنشاء المدن الذكية يسهم في تعزيز الصناعة #المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية#الإخبارية pic.twitter.com/AT6a8L8btV— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2024