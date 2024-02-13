توضيح مهم من حساب المواطن حول إضافة الأحفاد

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أتاح حساب المواطن للجدة تسجيل أحفادها ضمن برنامج الدعم، بشرط إرفاق المستندات المطوبة.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانها إضافة التابعين بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".



اهلا بك ، بإمكانها إضافة التابعين بصلة قرابة "تابع معال" وارفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية او اثبات احتضان) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 13, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



تعديل بيانات حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

