الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من حساب المواطن حول إضافة الأحفاد

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاح حساب المواطن للجدة تسجيل أحفادها ضمن برنامج الدعم، بشرط إرفاق المستندات المطوبة.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانها إضافة التابعين بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".اضافة اعلان


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 


تعديل بيانات حساب المواطن

يتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
انقر على تسجيل الدخول.
اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.
اختر خدمة تعديل البيانات.
قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
انقر على حفظ.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 13 فبراير.. اليورو يسجل 4.04 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13 فبراير.. عيار 21 يسجل 213 ريالًا

عاجل.. براتب 11.500 ريال.. وظائف إدارية في هيئة تطوير منطقة مكة بـ4 مزايا

عاجل.. استخراج بطاقة أعمال للأسر المنتجة هل يؤثر على حساب المواطن؟

عاجل.. هل يستحق السجين الدفعات السابقة من حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - التسجيل 12:16 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

حساب المواطن 2:53 م الأربعاء، 17 يناير 2024

حساب المواطن: هذه خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين

حساب المواطن 1:14 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن للحاصلين على قروض بخصوص الدعم

حساب المواطن 4:39 م الإثنين، 15 يناير 2024

بالخطوات.. طريقة إضافة تابع في حساب المواطن