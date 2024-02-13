تحذير مهم.. 10 آلاف ريال غرامة مخالفات محطات الوقود

أ أ

بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا.





بدء العمل بجدول الجزاءات عن مخالفات البلدية



غرامة 10 آلاف ريال لمخالفات محطات الوقود



عقوبة بيع وقود غير مطابق للمواصفات



وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة



وتهدف إلى تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة وسلامة المنشآت، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وتوفير البيئة المناسبة.وأوضحت الأمانة، أن جدول الجزاءات المحدث قد شمل 9 مجموعات من المخالفات البلدية، فيما شملت المجموعة الخاصة بمخالفات محطات الوقود إدراج 30 نوعًا من المخالفات.وتصل قيمة الغرامة في بعضها إلى 10 آلاف ريال، وذلك حسب تصنيف الأمانات والبلديات، في حين قد يتوجب إغلاق المحطة في بعض أنواع المخالفات الواردة في الجدول.وأوضحت على الصعيد ذاته بأنه قد تم إدراج غرامة قيمتها 10 آلاف ريال مع إغلاق المحطة في حال تشغيلها دون الحصول على رخصة التجارة بالمنتجات البترولية.وأشارت إلى أنه في حال عرض أو بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة أو مخلوط بمنتجات بترولية أو غير بترولية أخرى.وتضمن الجدول إدراج غرامة قيمتها 5000 ريال في حال عدم تشغيل التموينات أو مراكز الخدمة حسب الفئة أو عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت.إضافة إلى عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة، وعدم توفير محل قهوه أو مطعم في المحطة أو محل بيع وإصلاح إطارات.وأكدت الأمانة أن المخالفات قد تتضاعف عند التكرار مع ضرورة تصحيح المخالفة، مشددة في الوقت ذاته على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام.