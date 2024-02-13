الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة عسير

وزارة الداخلية
الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

جريمة إطلاق نار:

 أقدم / خالد بن عجران بن علي السميدع -سعودي الجنسية- على قتل / فهد بن عوض بن مسفر آل علي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / خالد بن عجران بن علي السميدع - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 1445/8/3هـ الموافق 2024/2/13م بمنطقة عسير.

تحذير الداخلية:

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شرق قلوة

طعم ولون مميز.. عجوة المدينة تجذب زوار معرض الغذاء في برلين

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهولندي

تعيين عدد من القيادات بالخارجية وترقيات بالتعليم ومجلس الوزراء

عاجل.. عبر "إيجار".. أسهل الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 2:00 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. الداخلية: ضبطنا ما يقرب من 18 ألف بينهم أكثر من 5 آلاف امرأة (تفاصيل)

أهم 10 10:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة وعقوبة ضبط شاب مع فتاة وموعد صرف دعم الدفعة 75

أخبار السعودية 1:39 م الأربعاء، 31 يناير 2024

أخبار السعودية.. موعد صرف دعم الدفعة 75 من حساب المواطن وكيفية صلاة الاستسقاء

وزارة الداخلية 8:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. "صنّع متفجرات واستهدف رجال الأمن".. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالشرقية