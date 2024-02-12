عاجل.. أهم 10.. خدمة الجوازات ونظام موحد للنقل البري بين دول الخليج وتنبيه مهم لضيوف الرحمن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
"الحصيني" يحذر من حالة مطرية وأجواء
باردة على المملكة ودول الخليج
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة مع أجواء باردة على المملكة ودول الخليج.. المزيد هنا
أمين
"الرياض": منصة الرقابة الذكية بالمدينة ترصد المخالفات بدون مراقبين
ميدانيين
أعلن الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن منصة الرقابة الذكية في المدينة تباشر رصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين.. المزيد هنا
بشرى
من وزير الشؤون البلدية بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية (فيديو)
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن المدن الذكية تكتمل فيها جميع الخدمات العامة وتسخرها لتحسين جودة الحياة.. المزيد هنا
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طريقة تقديم اعتراض على نتيجة أهلية المستفيد الرئيس في حساب المواطن الدفعة 75
أتاح حساب المواطن للمسجلين في برنامج الدعم، تقديم اعتراض على نتائج أهلية الدفعة 75 - لشهر فبراير التي تم إيداعها أمس في حسابات المستفيدين.. المزيد هنا
كيف
تتحقق من حالة حجزك في الحج من داخل المملكة؟
أكدت وزارة الحج والعمرة على أنه يجب بعد إكمال إجراءات التسجيل للحج من داخل المملكة، التحقّق من حالة حجزك عبر تطبيق نسك أو موقع وزارة الحج والعمرة.. المزيد هنا
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اليوم.. بدء التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الدراسي الورقي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطالبات اليوم الاثنين 12 من فبراير، من خلال موقع المركز الوطني للقياس.. المزيد هنا
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شرط الحصول على منحة الزواج من التأمينات
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شرط حصول وريثة المشترك المتوفى على منحة الزواج.. المزيد هنا
"الشورى" يوافق على مشروع النظام الموحد للنقل البري بين دول الخليج
وافق مجلس الشورى على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي "فرص".. المزيد هنا
عاجل.. تنبيهات مهمة عند القدوم من خارج المملكة.. ماذا عن المجوهرات والعملات الأجنبية؟
دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن للإفصاح عن أية مبالغ وأغراض ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال، .. المزيد هنا
عاجل.. الجوازات تعلن عن خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة.. 6 خطوات للتفعيل
أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة وخطوات الوصول لها من خلال بوابة مقيم. . المزيد هنا