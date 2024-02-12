عاجل.. أهم 10.. خدمة الجوازات ونظام موحد للنقل البري بين دول الخليج وتنبيه مهم لضيوف الرحمن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





"الحصيني" يحذر من حالة مطرية وأجواء باردة على المملكة ودول الخليج



أمين "الرياض": منصة الرقابة الذكية بالمدينة ترصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين



بشرى من وزير الشؤون البلدية بشأن الخدمات العامة بالمدن الذكية (فيديو)



عاجل.. طريقة تقديم اعتراض على نتيجة أهلية المستفيد الرئيس في حساب المواطن الدفعة 75



كيف تتحقق من حالة حجزك في الحج من داخل المملكة؟



عاجل.. اليوم.. بدء التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الدراسي الورقي



عاجل.. شرط الحصول على منحة الزواج من التأمينات



"الشورى" يوافق على مشروع النظام الموحد للنقل البري بين دول الخليج



عاجل.. تنبيهات مهمة عند القدوم من خارج المملكة.. ماذا عن المجوهرات والعملات الأجنبية؟



عاجل.. الجوازات تعلن عن خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة.. 6 خطوات للتفعيل

