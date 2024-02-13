الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهولندي

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حانب من اللقاء
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، دولة السيد مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا.اضافة اعلان

بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء الهولندي:

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء الهولندي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشئون المناخ الأستاذ عادل الجبير (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد العطية.
فيما حضره من الجانب الهولندي، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت البردا، ومستشار الأمن القومي السيد أدريان آيسلستين، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد مارك جيريتسن، وعدد من المسؤولين.

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