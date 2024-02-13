الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 5 أيام ممطرة.. "الدفاع المدني" يدعو إلى الحيطة ويحذر من هذه الأفعال

الدفاع المدني
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.اضافة اعلان

كما دعت إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل.

منطقة مكة المكرمة:

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل مكة المكرمة والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث وتربة ورنية والمويه وظلم والخرمة، كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح، ومناطق الباحة والقصيم والشرقية.
وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير وجازان وحائل، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ وخليص والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

اقرأ أيضا

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة عسير

طعم ولون مميز.. عجوة المدينة تجذب زوار معرض الغذاء في برلين

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهولندي

تعيين عدد من القيادات بالخارجية وترقيات بالتعليم ومجلس الوزراء

عاجل.. عبر "إيجار".. أسهل الخطوات اللازمة لاسترداد المبالغ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني 8:31 م السبت، 10 فبراير 2024

إنذار أحمر من الأرصاد.. الدفاع المدني يحذر سكان المنطقة الشرقية

الدفاع-المدني 1:04 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة المقبل

أهم 10 10:00 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. وقف خط إنتاج مصنع سمك وأمطار لمدة يومين وتحذير من منتجات Foxit

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة - 6:49 م الأربعاء، 17 يناير 2024

ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات