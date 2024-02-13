عاجل.. لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. طريقة الإعفاء من رسوم اختبار التحصيل الدراسي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أقصى عدد من المرات للإعفاء من رسوم اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.





الإعفاء من رسوم اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي



أهلاً بك ,



يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين



شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 13, 2024

خطوات الإعفاء من رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي



اختبار القدرات العامة



اختبار التحصيل الدراسي



وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) لمستفيدي الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات الإعفاء من تسديد رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي، على النحو التالي:اختيار الاختبارات المسجلة.الضغط على تسديد أسفل الاختبار.اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق).واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.