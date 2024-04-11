إجراءات جديدة لحماية الشباب مستخدمي "إنستجرام" من الابتزاز الجنسي

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أعلنت شركة "ميتا"، اليوم الخميس، عن إجراءات لحماية مستخدمي تطبيق "إنستجرام" القصّر من عمليات الابتزاز بالصور العارية.





مراقبة العري



اختبار الميزة الجديدة قريبًا



إجراءات تتعلق بالشخص الذي يرسل الصور العارية



إجراءات لحماية المستخدمين الشباب



ويقوم التطبيق بإصدار أداة تسمى "مراقبة العري"، تُفعّل تلقائيًا على حسابات القاصرين، من شأنها الكشف بصورة تلقائية عن أي صور تحتوي على عري يتم إرسالها عبر نظام المراسلة الخاص بالتطبيق، وتشويشها.ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف تلقائيًا على الأعضاء التناسلية الذكرية أو الأنثوية في الصور المرسلة قبل حجبها.ويشترط "إنستجرام"، أن يكون عمر المستخدم 13 عامًا على الأقل عند إنشاء حساب جديد.وقالت "ميتا" في بيان لها إن الرسائل المباشرة على إنستجرام تستخدم "بشكل كبير" بشكل غير ضار لإرسال الرسائل والصور إلى الأصدقاء والعائلة.وأوضحت أن إرسال صورة غير مرغوب فيها للأعضاء التناسلية يشكل "إساءة استخدام للصور الحميمة".ووفقًا لتحقيق أجري في وقت سابق من هذا العام، يقع 100 طفل يوميًا ضحية لعمليات الاحتيال الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي.وتقول "ميتا": "للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، سنبدأ قريبًا في اختبار ميزة "مراقبة العري" الجديدة في رسائل إنستجرام المباشرة، والتي تعمل على تشويش الصور التي تم اكتشافها على أنها تحتوي على عُري وتشجع الأشخاص على التفكير مرتين قبل إرسال صور عارية".وفقًا للشركة، المملوكة للملياردير مارك زوكربيرج، فإنه سيتم طرح الأداة الجديدة في الأشهر المقبلة.وسيتم تشغيل الحماية من العري افتراضيًا للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا على مستوى العالم، لكن "إنستجرام" سيعرض إشعارًا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق لتشجيعهم على تشغيلها أيضًا.وعندما يتم تنشيط "مراقبة العري"، ويتلقى شخص ما صورة عارية، سيتم إخفاء الصورة تلقائيًا - ولكن ستتاح للمستلم الفرصة للنقر على "عرض الصورة".وسيشاهد بعد ذلك الصورة غير واضحة بشكل كبير مع رسالة التحذير، "قد تحتوي الصورة على عُري"، وعند النقر على "رؤية الصورة" ستكون غير واضحة.بعد ذلك، سيُظهر "إنستجرام" للمستلم رسالة منبثقة تخبره بأنه لا ينبغي له "الشعور بالضغط للرد" على الشخص الذي أرسل الصورة العارية.ويمكنه أيضًا النقر لحظر المرسل والإبلاغ عن الدردشة، أو النقر على زر آخر لرؤية المزيد من نصائح الأمان.وإذا حاول إعادة توجيه صورة عارية تلقاها، فسوف يتلقى رسالة تشجعه على إعادة النظر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".بالنسبة للشخص الذي يرسل الصور العارية، سيتم تعتيم الصورة له أيضًا في الدردشة بفضل تقنية الكشف التلقائي عن الصور العارية بالذكاء الاصطناعي، لكن المرسل سيحصل على رسالة منبثقة مختلفة.وسيكون نص الرسالة كما يلي: "كن حذرًا عند مشاركة الصور الحساسة... يمكن للآخرين أخذ لقطة شاشة لصورك أو إعادة توجيهها دون علمك".وسيسمح له أيضًا بإلغاء إرسال الصورة العارية إذا تراجع عن ذلك، لكنه سيخبره "أن هناك فرصة لأن الآخرين قد شاهدوها بالفعل".وقالت "ميتا" إنه سيتم منحهم أيضًا خيار الاطلاع على نصائح السلامة، التي تم تطويرها بتوجيه من الخبراء.وكانت "ميتا"، المتهمة في الولايات المتحدة وفرنسا بالتسبب بأضرار على الصحة العقلية للمراهقين، قد أعلنت بالفعل في يناير عن جولة أولى من الإجراءات لحماية المستخدمين الشباب بشكل أفضل.ومن بين هذه الميزات، سيحتاج المستخدم القاصر إلى إذن صريح من والديه لتغيير حسابه من خاص إلى عام، أو الوصول إلى المزيد مما يسمى بالمحتوى «الحساس» أو الحصول على إمكانية تلقي رسائل من أشخاص لا يتابعهم بالفعل على المنصة.وأطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقات منفصلة تتناول شركات "ميتا" و"سناب" و"تيك توك" و"يوتيوب" بشأن التدابير المطبقة لحماية "الصحة الجسدية والعقلية" للقاصرين.