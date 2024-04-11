عاجل.. هل يتوقف إيداع الإيجارات خلال إجازة عيد الفطر؟.. رد رسمي

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يتساءل العديد من المؤجرين عن سر تأخر إيداع الإيجار في حساباتهم الشخصية على الرغم من مرور عدة أيام على تحويله من قبل المستأجرين.

وتساءل هؤلاء عما إذا كانت هناك علاقة بين تأخر إرسال الإيجار وإجازة عيد الفطر المبارك، الأمر الذي أجابت عليه منصة "إيجار".

وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم تحويل المبلغ خلال 5 أيام عمل باستثناء الجمعة والسبت والإجازات الرسمية".



حياك الله , وكل عام وأنت بخير

يتم تحويل المبلغ خلال 5 أيام عمل بإستثناء الجمعة والسبت والإجازات الرسمية

شاكرين لك حسن تواصلك — إيجار (@ejar_sa) April 11, 2024



دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية

آلية سداد الإيجار



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



واعتبارًا من 15 يناير 2024، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة.وحددت هيئة العقار، آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة، على النحو التالي:- توثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة.- البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد Apple pay.فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:- الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.- اختيار العقد من القائمة الجانبية.- الضغط على "إجراء دفعة".- الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.- إدخال المبلغ المطلوب دفعه.- تأكيد الطلب.- تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:- الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".- اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.- الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.- إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.- تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:- الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.- اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسية.- النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.- حدد الجهة المفوترة.- تدوين رقم العقد.- إدخال رقم الحساب.- تحديد المبلغ المستحق.- دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:- حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.- توثيق الدفعات المالية.- وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية- بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية- رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية- الحد من عمليات الاحتيال العقاري- تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.