زعيم كوريا الشمالية يتوعد بالحرب وتوجيه ضربة قاتلة.. ما الأمر؟

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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة ببلاده تعني أن الوقت حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى.

وجاءت تلك التصريحات خلال تفقده الجامعة العسكرية الرئيسة في البلاد، أمس الخميس.







الزعيم الكوري يتوعد بضربة قاتلة



اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد



وحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، فقد توعد كيم، أعداء البلاد بـ "ضربة قاتلة" في حال حدث استفزاز، في وقت مُني فيه الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بهزيمة ساحقة في المجلس التشريعي.وأكد أن كوريا الشمالية ستوجه من دون تردد ضربة قاتلة للعدو عبر حشد كل الوسائل المتاحة لها، في حال حدوث استفزاز.جاء ذلك خلال توجيهات ميدانية أثناء زيارته لجامعة كيم جونج إيل للعلوم العسكرية والسياسة، التي تُعتبر أعلى مقر للتعليم العسكري في البلاد.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشرف كيم على اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت باستخدام الوقود الصلب، متهمًا كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإثارة التوترات العسكرية من خلال إجراء مناورات حربية.